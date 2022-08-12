1名網友稱日前抓捕到許多綠鬣蜥，拿給消防隊處理後遭對方錄影存證，認為被當作嫌犯，怒罵對方態度差勁；照片曝光後，其他網友嚇壞竟有整箱綠鬣蜥和1大袋幼年綠鬣蜥，而還有網友翻出原PO個人頁面，發現他其實私下飼養綠鬣蜥，質疑原PO是自導自演，養綠鬣蜥後拿出來，藉此賺取政府的捕獲獎金。

該名網友在臉書「爆料公社」發文抱怨，她日前抓了整箱的綠鬣蜥交給消防隊處理，但消防局疑似拿手機偷錄影，該網友痛批「我是移除者，不是嫌疑犯」他認為消防局因為受農業局委託處理綠鬣蜥嫌麻煩，才會對他態度很差，文章中甚至爆粗口；照片中有好幾隻大型綠鬣蜥，還有整大袋幼年綠鬣蜥。

網友稱抓了許多綠鬣蜥，卻被消防隊錄影存證，怒罵態度差勁，但有其他網友翻出原PO個人頁面，發現他其實私下飼養綠鬣蜥，質疑原PO是自導自演。（翻攝自臉書「爆料公社」）

不過不少其他網友認為，目前政府規定抓捕綠鬣蜥需有執照，未受訓民眾不得擅自捕捉，否則會違反野生動物保育法，留言稱「先把你的執照發上來吧」、「農業局都是麻煩消防局代收，收的時候得全程錄影，也是為了維護自身」、「這樣算公然汙辱執法人員嗎？」

此外還有網友發現，原PO的個人臉書專頁內竟有飼養野生綠鬣蜥的影片，質疑原PO是自己飼養、繁殖後，再拿出來稱是捕獲的，藉此領取政府獎金；網友認為整袋的小隻綠鬣蜥太不合理，留言「連幼仔都有，消防局可能懷疑會是特意繁殖來的吧」、「最好是活抓那麼多小隻的，合理懷疑自導自演」。