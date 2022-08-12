文藻外語大學積極研發數位教材，包括正規華語、兒童華語以及商務華語教材等。（文藻外語大學提供／崔正綱高雄傳真）

因應講華語的國家經濟起飛，更多人想要學習華語，參與就業、貿易等經濟活動。文藻外語大學將線上教學法融入華語教學，開拓線上華語教學的嶄新「視」界，人人都可以透過教學培訓成為正式華語教學教師，提供職涯增能機會。

文藻外語大學於2019年6月開辦線上華語教師培訓與認證，開辦至今已培訓多達274位學員，更有195位通過文藻外語大學開辦之線上華語教師認證，奠定自身線上華語教學能力與資格。

培訓分甲級、乙級、商務華語師培班與幼兒及兒童華語師培班。甲級課程適合已具備華語教學學經歷者報名，加強及鞏固線上教學與數位教材製作能力；乙級課程則適合完全初學者報名，藉由實務導向以及一線教師示範教學，快速帶領學員掌握線上華語教學要點。

文藻外語大學線上商務華語師資培訓課程，主打雙模組概念，將培訓分為社交式與正規式兩大模組課程，更符合實際商務人士學習華語之需求，培養教師商務華語線上教學專業能力。

文藻外語大學表示，華語師資認證培訓最大的特色為「培訓-認證-就業」一條龍，透過培訓專業線上華語教學人才，通過以文藻研發的線上華語教學能力指標為依據的專業認證，成為專業線上華語教師，並將這群教師推薦任教。截至目前為止已有超過半數通過認證的教師取得兼職機會。

自2021年開始，文藻外語大學積極與僑校合作，推薦接受過培訓的線上華語教師任教，合作國家包括澳洲、美國、德國等，目前也正在積極開拓東南亞的市場。

線上華語中心計畫主持人林翠雲表示，可以讓起點都不一樣的學員，歷經培訓扺達終點目標，躍上快捷之徑成為線上華語教師；已經是華語老師的林小姐在上過「甲級課程」後，也表示上課後才發現，線上課和實體課真的是完全不一樣的兩套系統，接觸後完全是一個新天地的感覺，幫助很大。

目前文藻有一位長期配合的劉老師也曾是「乙級課程」學員，她表示乙級課程內容從拼音、詞彙、語法教學等到教材、課程活動設計，包含了不同面向的課程，對非本科系的她來說簡直是「精華」。學員莊小姐本身是英語老師，也是書店說故事老師，她參加了「兒幼師培課程」與「乙級課程」，更通過了認證，她表示通過認證後有機會獲得文藻的任教邀請，對於新手華語老師來說是一個很大的鼓勵。

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