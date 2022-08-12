中共最近在台灣周邊進行大規模軍事演習，對台灣與美國進行所未有的軍事和政治警告，引起國際極大的震撼。不過軍事分析家認為，這些演習過程固然有強大的政治效應，但是同時也為美國及其盟國打開了一扇收集中國軍事情報的窗口。

據《路透》報導，外國的外交官與軍事安全分析人士指出，上週共軍進行為期4天大規模演習後，又將演習延長了數日，這些演習提供外國情報構許多難得的訊息，包括共軍將如何以導彈等先進裝備擊退外國軍隊的戰術，以及共軍的指揮、控制和通信系統的運作。

在戰略情報方面，演習透露了中國可能在入侵之前先封鎖台灣等戰術方案的線索，同時也首次展示對台灣空域發射彈道導彈，並模擬對台灣進行空中與對東部海域艦艇的攻擊。

報導說，2名美國軍方人員承認確實在收集相關的數據，但他們也警告說，演習本身不太可能提供在新聞報導以外的更深入的情報，因為中共知道演習受到密切關注，因此不會拿出戰略與戰術的最佳方案。

情報官員們表示，共軍在這次演習中使用的大多數武器系統和導彈，大多是美國與和盟國早已熟悉的，因此還不清楚美國與其盟國還能在這幾週的演習中收集到什麼數據。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究學院的安全分析師許瑞麟表示，這次演習提供一個絕佳的機會，可以進一步了解共軍發展的多項關鍵要素，包括軍事改革後的東部戰區司令部、火箭軍和戰略支援部隊等，是如何整合與協調其作戰方式。他說「我認為美國能夠從全方位收集信號、通信和電子情報——這是一個不容錯過的好機會。」「當你從另一方收集此類數據時，這意味著你可以找出漏洞所在，可以據以建立干擾與反擊系統。」

報導指出，共軍演習期間，美軍在台灣東部海域至少保留了包括雷根號航空母艦為主的4艘軍艦。這些艦艇不只具有強大的打擊能力，對於空中、海面與水下也具備極強的監控能力。上周《路透》也透過美軍官方推特證實，這些艦艇仍然留在台灣以東的菲律賓海附近。

台灣自製的信天翁無人偵察機在共軍演習期間參與了情報收集工作。（圖／路透）

軍事分析師和退休情報官員表示，美國、日本和台灣的潛艇和先進的偵察機也很可能以較隱密的方式參與了相關的情報收集行動。己知的訊息顯示，共軍演習時該區域出現專門收集電磁情報的偵察機與艦艇，包括美國RC-135S偵察機和一艘導彈監測船。一些視頻片段也顯示，台灣也在中共演習期間發射了國產的信天翁偵察無人機。

美國、中國和台灣軍方都沒有回應《路透》有關在該地區部署情報收集裝備的問題。