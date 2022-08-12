民進黨南投縣議員參選人曾琮愷、沈夙崢，質疑南投縣長林明溱的機要祕書邱紹偉，在縣府任職前期還擔任砂石公司董事，違反《公務員服務法》與《公職人員利益衝突迴避法》，12日至法務部廉政署中區調查組檢舉。

縣府則表示，縣府人員任用依法辦理，有關機要人員在《公職人員利益衝突迴避法》適用範圍，法令有嚴謹規定，且機要人員擔任營利事業董事，也不受該法規範，外界有疑問，可先上網查詢法條，以免誤導社會大眾。

曾琮愷質疑邱紹偉的家人都擔任砂石公司的董事、負責人、股東、董事長等，卻未遵守《公職人員利益衝突迴避法》，直接參與砂石車假日通行台16線的會勘行程；且邱紹偉初到縣府任職時，還是否兩家公司的董事，是否違反《公務員服務法》？

沈夙崢指出，民主國家體制有運作規則，人民選舉賦予當選人責任，不是讓家人、門神一起作威享福，不要忘了李朝卿放任妻舅干政的下場。