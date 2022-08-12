東生華（8432）公告上半年EPS 0.93元，總經理楊思源12日在法說會中表示，下半年毛利率可望持續向上，主要營收動能來源以心血管領域用藥，其中近兩年上市的心絞痛新藥Rancad更有相當的貢獻。

楊思源表示，東生華原設定2025年有三個新藥上新的目標已超前達標，該三個重磅藥品分別是自2020與2021年上市的心絞痛新藥、高血脂新藥及周邊動脈阻塞治療用藥。而今年底治療骨質疏鬆症的T20生物相似藥將送查驗登記，以台灣為目標市場，預估將可創造1.2億營收價值，若順利取證，將會是2025年之前上市的第四個新藥。

營運穩健成長的東生華，今年前七月營收2.64億元，年增11.8％，成長動能三大產品中，心絞痛用藥約成長193.6％、心律不整用藥成長59.6％、高血脂用藥成長15.6％。心絞痛新藥Rancad是2020年上市新藥，銷售目標達成率符合預期表現，而去年底領證的新複方高血脂新藥Cretrol，目前健保藥價申請中，期盼能於Q4取得藥價，能為高血脂患者帶來更佳的治療效果。

該公司上半年稅後純益0.36億元，EPS 0.93元，法人看好全年EPS可望優於去年度的1.23元。

東生華表示，團隊已積極開發L19便秘用藥、A20消化不良用藥，以及為更加完善血脂控制領域治療的I22降血脂用藥。I22與目前公司血脂用藥定位不同，能提供不同類型的高血脂患者更精準的治療目標。這三項新開發案目標市場皆以台灣與東南亞市場為主，總目標預估能創造3.4億的營收價值。