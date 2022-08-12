泰合生技多喜臨門！旗下抗血栓口溶膜劑型不僅在美國執行一期臨床試驗，最近也拿下台北生技獎的創新技術獎優等；董事長李世仁表示，為加速推動產品開發上市，近期將引進策略夥伴，推動國際合作。

李世仁表示，泰合專攻創新劑型藥品研發，旗下化療止吐藥品TAH4411口溶膜，已順利獲得日本許可上市，該產品除了是第一個台灣藥廠在日本拿下新劑型藥證，也是日本第一個化療止吐口溶膜產品。

另外，此次獲得台北生技獎的TAH33抗血栓系列的新劑型產品，包括抗血栓口溶膜、口頰溶膜與經皮吸收貼片等，這是全球首見新劑型抗血栓系列，針對高齡族群中風後吞嚥困難的病患族群。

李世仁說，泰合的TAH33抗血栓系列產品利用泰合專有透上皮藥物傳輸技術（TDS），開發全球首見的創新劑型系列產品。抗血栓藥品主要用於預防中風或手術後血栓形成，目前市面上僅有口服藥品。但多數中風患者多有吞嚥困難，導致用藥不易難以持續服藥控制栓塞風險。

泰合所開發抗血栓口溶膜可在口中迅速溶解，免除中風後吞嚥障礙導致的用藥困難。旗下抗血栓系列並開發口頰溶膜與經皮吸收貼片，除不須吞服之外，利用經口頰黏膜或皮膚吸收避開腸胃道，將可減少口服藥品導致腸胃道出血的風險。

中風等腦血管疾病，近年來高居國人十大死因的第三位。由2020年全球前十大品牌藥銷售可發現，抗血栓藥品分別位居第三與第十名，合併銷售超過200億美金。

李世仁表示，抗血栓口溶膜劑型現於美國執行一期臨床試驗，並於美國接續申請藥證審查。口頰溶片劑型更首次在動物實驗中證實，經口腔黏膜吸收具備降低劑量並更為安全的優勢。泰合抗血栓系列產品此次獲得台北生技獎肯定，將持續推進臨床開發與藥證申請。規劃將於近期引進國際與國內合作，加速推動產品開發上市。