毛利較高水回收再處理、再生能源太陽能售電等綠色工程業務量及營占增加，加上原先焚化爐操作及管理獲利穩定，廢棄物處理大廠崑鼎（6803）自結7月稅前盈餘1.29億元，創歷史單月新高。累計前七月每股稅前盈餘達12.53元。

崑鼎自結今年前七月稅前盈餘8.73億元，也是同期新高。

再生能源、回收再利用是崑鼎近幾年積極投入開發的市場，崑鼎指出，手中再生能源發電總量約15.4億度、污水廠處理總量約2,790萬噸、高科技廠廢異丙醇回收約1.1萬噸，都是國內的前幾名。

崑鼎的再生能源領域，太陽能光電是崑鼎近幾年業務成長最快的一塊；崑鼎表示，近三年取得開發權利案量，平均年成長幅度約30％，且逐年穩定成長中。

崑鼎目前的回收再利用業務，主要鎖定高科技產業廢棄物及水處理二大部分；其中水處理業務上，手中的桃園北區水資源回收中心再生水BTO案、新北礫間與截流系統委託巡檢維護及代操作案，預期對未來三～五年的營運，都可逐年增加。

至於高科技產業廢棄物，現階段是以半導體廠的廢異丙醇回收為主。崑鼎廢異丙醇再利用回收、經再利用產製工業級異丙醇約1,400公噸。崑鼎指出，今年5月已取得經濟部通案再利用許可，將可擴大廢異丙醇來源。預期，這塊業務的貢獻還會持續增加。

對焚化領域業務的成長，崑鼎指出，國內尚有九座都市廢棄物焚化廠汰舊換新或擴建計畫，將投入資源積極參與，和集團合作爭取與執行新建焚化廠。