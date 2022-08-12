人工智慧公司沛星科技（Appier）12日說明近期營運表現，第二季營收44億日圓，年增56％，創下近三年歷史新高，預期下半年本業有望獲利，今年全年營業利益將有望損平。

另外，雖然去年同期毛利年增已經達五成，但今年第二季毛利年增幅度再達57％，執行長游直翰表示，雖然今年全球經濟下修，但沛星科技透過AI算法，將企業的行銷預算轉為報酬，加上持續拓展新市場以及不同產業的客戶，預期下半年將可實現營業利益獲利目標。Appier因為業績表現強勁，今年二度上修財測目標，從原本的178億日圓，調升為185億日圓，年增率達46％。

Appier第二季營運表現亮眼，單季營收創近三年新高、毛利率年增57％，營業利益率年增7％、EBITDA利潤率年增6％。在市場拓展部分，Appier延續第一季的成長動能，其中美國和EMEA（歐洲、中東和非洲）市場營收年增逾9倍，占總營收12％。

在亞洲市場部分，Appier第二季也滲透到其他行業，例如在韓國市場，Appier原本客戶為電商居多，近期也打入遊戲業。在市場規模變大、客戶產業更多元帶動之下，Appier預估下半年將持續成長。

另外，以其他幾項評價軟體公司的指標來看，Appier第二季淨收入留存率127％，寫歷史新高；總客戶數季增七成、年增三成，客戶流失率為0.62％，亦為歷史最佳。

Appier表示，其營收90％以上，都來自年營收逾百億日圓的大客戶。其中，新客戶主要來自電商、娛樂產業（分別占新客戶總數的34％、25％），這是受到後疫情時代對數位轉型的需求以及消費模式轉變的影響。

游直翰說，Appier要幫助企業客戶將AI轉化為ROI（投資報酬率），而第二季繳出好成績，主要是因為Appier AI技術與產品差異化帶動業務成長。

展望接下來營運，上修全年財測目標至185億日圓，營收年成長率從41％進一步提升至46％，且預期今年下半年將實現營業利益。