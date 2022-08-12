第一銀行積極推展ESG（環境、社會、公司治理），於台灣永續能源研究基金會第二屆「台灣永續行動獎」脫穎而出，榮獲「環境永續面向」金獎與銀獎、「社會共融面向」金獎，繼2021年獲首屆「台灣永續行動獎」後，再次肯定第一銀行在ESG的努力。

在「環境永續面向」方面，第一銀行全方位提升環境永續管理績效，至今海內外已有33棟綠建築，國內共17家太陽能分行。母公司第一金控於國際碳揭露專案（CDP）氣候變遷問卷連續四年位居「領導等級」（Leadership Level）之金融業，象徵著集團針對氣候變遷議題，從治理、風險管理，以及氣候意識與行動能力提升等各面向展現強盛企圖心，積極朝向淨零排放轉型發展。

另外，第一銀行率先公股銀行推出「永續績效連結授信專案」，將永續績效連結授信轉變為可擴展可複製的融資方式，將ESG連結條件標準化，如每年年底檢視借戶於公開資訊發布之永續發展指標（包括溫室氣體排放、電力管理、耗水量、廢棄物量、汙染物排放量等五項指標），納入優惠融資評估重點，每項指標較前年度改善則給予優惠的方式辦理。截至2022年7月底，第一銀行永續績效連結授信專案合計已核准46件，核准額度共683億元。

「社會共融面向」部分，第一銀行及第一銀行文教基金會長期關注並守護偏鄉醫療，為消弭城鄉健康的不平等，自2011年起即與醫院合作舉辦義診活動，提供診療服務及生活物資，更參與家庭訪視及房屋修繕；2015年首度讓愛跨越國界，將愛心傳送至海外偏鄉地區，免費提供健康篩檢與醫療保健服務；2021年為縮短原鄉與醫療的距離，攜手羅東聖母醫院成立「澳花醫療復健中心」，讓需要復健醫療的居民，得以就近就醫，免去長途求醫之不便。

展望未來，秉持「就在你左右」經營理念的第一銀行將持續善用企業資源，以具體行動回饋、關懷社會，同時發揮金融業影響力，貫徹「永續金融，第一品牌」之發展目標。