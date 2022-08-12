近年來永續旅遊及餐飲模式越來越受青睞，雲朗觀光集團旗下主打綠色環保旅宿的「品文旅 礁溪」再響應趨勢，將環保食宿概念升級、攜手5星級飯店廚藝團隊，從產地直上餐桌、採用宜蘭櫻桃鴨、紅心芭樂等在地食材，以歐陸料理烹調手法，即日起推出每人1680元起的全新晚餐精緻套餐，以精心打造的綠色食宿體驗搶攻市場。

「品文旅 礁溪」招攬擁餐飲經歷20年，曾任君品酒店台北及台北文華東方酒店義式餐廳Bencotto主廚蔡明哲為顧問，以蔡主廚曾獲多項國際廚藝賽事獎項-KICC韓國個人前菜及團體挑戰賽金牌、紐西蘭國際名廚挑戰賽開胃菜展示金牌等豐富閱歷，帶來令旅人滿足的綠色精緻美食饗宴。

套餐料理使用宜蘭龜山島海域的深海鮮味，不只有現流海蝦，還有櫻桃鴨、宜蘭員山紅心芭樂等在地食材，以歐洲的精緻料理手法演繹出富濃厚台灣飲食風格的宜蘭味；更實踐「從產地到餐桌」，將品文旅礁溪自有農場無毒栽種的新鮮蔬菜入菜，讓賓客安心享用美味大餐。

品文旅Ricks餐廳擁有高挑空間，大量引進自然採光。（品文旅礁溪提供）

品文旅Rick’s餐廳8月起推出「晚餐精緻套餐1680元起」，即日起至12月31日凡點用晚餐精緻套餐，還能以299元超值加購市價1080元「半隻波士頓活龍蝦餐點」，每日限量，售完為止。旅人也可搭配住房專案來趟舒心的綠色食宿假期，即日起至12月15日，雙人1泊2食6206元起，便能大啖價值1680元晚餐精緻套餐，周日至周四入住還可申請使用悠遊國旅1300元住宿補助。

全球疫情延燒超過2年，喚起旅客對永續議題的省思，依據台經院近期發佈「永續旅遊生活趨勢調研報告」顯示，49％的台灣旅客認同永續旅遊概念、超過9成的人願意支付更多旅費參與永續旅遊。近年來交通部觀光局亦攜手旅行社及飯店業者，致力推動綠色旅行新生活，鼓勵旅客自備盥洗用品、續住不更換床單毛巾、入住環保標章旅宿獲得國旅補助等方式，從旅行中實踐環保永續概念。