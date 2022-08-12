貸款公司深夜人聲鼎沸，屏警循線破獲職業賭場。(警方提供)

貸款公司深夜人聲鼎沸，屏警循線破獲職業賭場。(警方提供)

貸款公司深夜人聲鼎沸，屏警循線破獲職業賭場。(警方提供)

屏東警分局於日前接獲線報指出，屏東市區一處金融貸款公司，入夜後出入複雜，警方立即成立探訪小組連日蒐證，眼見時機成熟，趁著凌晨出動大批警力攻堅，當場查獲包括50歲傅姓負責人及賭客等29人，全案依賭博罪移送。

警方表示，傅男以貸款公司招牌掩人耳目，殊不知在夜深人靜巷道內，不斷有人車進出，引人注目，當警察破門進入大喊「不要動！」，只見現場賭客正玩得起勁，賭具散落滿地來不及收，現場查扣天九牌1副、骰子1包、監視器主機及賭資8萬1700元等證物，並將賭客全數帶回偵辦。