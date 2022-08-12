謝盈萱在《俗女養成記2 》演活大齡女子陳嘉玲一角。（CATCHPLAY提供）

小S（徐熙娣）主持的《熙娣想聊》入圍新加坡亞洲內容大獎ContentAsia Awards 2022「最佳亞洲脫口秀」獎項，為台灣唯一入圍的綜藝節目，小S表示：「多年之後再重新主持節目，而且是一個人主持，能夠受到肯定，對我來說真的是莫大的鼓勵。」她特別感謝姐姐大S當初鼓勵她做這個節目，同時也謝謝製作人B2，但笑說：「雖然他給的錢很少。」

《熙娣想聊》首季每集都有驚喜來賓，包含蔡康永、黃子佼、許瑋甯、賈靜雯、庾澄慶、陳文茜、陶晶瑩等巨星，不只推動了平台會員數成長13倍，掀起的網路討論熱度更是居高不下，主持人小S更直言「《熙娣想聊》是她有史以來最想做的節目。」

而謝盈萱主演的《俗女養成記2》入圍了最佳喜劇節目、最佳導演與最佳女主角等3項大獎，為台灣戲劇節目入圍最大贏家。導演嚴藝文開心表示：「我衷心期盼盈萱可以得獎，她是獨一無二的陳嘉玲！也希望我可以繼續拍喜劇，感謝大家的支持。」

導演陳長綸得知後也興奮地說： 「第二季的風格有許多不同於之前，很高興各國觀眾的接受度那麼高， 而且終於打破台灣電視續集不好看的魔咒了，oh yeah oh no oh my God ，太開心了。」

謝盈萱則興奮地說：「與有榮焉，真的是與有榮焉，2位導演不只是辛苦，而是創造出了屬於他們風格的作品，如果可以，希望最佳喜劇節目跟最佳導演都能拿到。」