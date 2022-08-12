台中市長盧秀燕上任後大量降低台中火力電廠生煤燃燒量，依發電量核定發送的發電年度促協金因此縮水，盧市長承諾市府會補好補滿，市議員王立任12日民政業務質詢時指出，補好補滿的基準不一，質疑有選舉考量，致民眾權益受損，要求統一補助基準。市府則回覆，絕對沒有選舉考量。

市議員王立任、謝志忠、張耀中、張玉嬿及黃守達聯合質詢，王立任詢問副市長黃國榮說，所謂「補好補滿」的基準是否該以2019年發電量大幅降低之前為標準，黃國榮當場回覆認同。但王立任拿出資料指出，2021年市府只補助梧棲區83萬9000元（以2021年核定金額扣掉2020年核定金額)，並非以2019年為基準。

王立任指出，因為沒有補好補滿導致原本梧棲區民眾意外傷亡事故死亡保險金由原本的50萬元調降為10萬元，但2022年市府對於台電促協金的差額補助卻又回到以2019年為基準補助了587萬1000元，質疑市府標準不一，是否是選舉考量？呼籲未來應該統一基準。

台中市政府經發局回應，「補助依法行政，絕無選舉考量」，經查有關2019至2022年台電公司協助海線地區促協金短差經費，市府皆邀集海線各區公所及相關局處召開跨局處會議，分別依各區公所提報年度短缺經費的計畫需求來核定。為使年度補助標準一致，後續差額補助基準以2019年為標準，如有經費補足的必要性，會由市府相關單位編列預算補足。