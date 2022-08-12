全福生技（6885）為加速推動乾眼症新藥BRM421的臨床試驗及充實營運資金，12日召開董事會，決議辦理現金增資發行普通股，約20,000~24,000張，預計募集資金5～6億元，每股發行價格暫訂25元。

董事長簡海珊表示，全福從色素上皮衍生因子短胜肽鏈（PDSP）技術平台所自主開發的BRM421，為一全新機轉治療乾眼症之原創新藥。利用具神經營養性及抗發炎的再生胜肽，刺激幹細胞分化來修復角膜、抑制發炎，進而促進乾眼痊癒，有機會成為全球第一個以此獨特機轉來治療乾眼症的一線用藥。

根據臨床前期的動物試驗顯示，BRM421對乾眼症有治療效果，且並未觀察到對器官或是全身系統性暴露之疑慮，具良好安全耐受性。因此美國FDA同意可以直接進入二期臨床試驗。

事實上，在兩次的二期臨床試驗中，已顯示BRM421治療乾眼症病患的療效具臨床意義，且無安全性疑慮。全福將於今年第四季與FDA進行臨床三期前會議（end-of-phase 2, EOP2），討論三期臨床試驗計畫。

簡海珊指出，2021年與FDA兩次諮詢會議，已獲FDA同意以產品新配方進行下一個臨床試驗，並同意調整臨床試驗主要療效指標（primary endpoints），可望提高臨床成功率，加速藥品上巿時程，讓飽受乾眼症之苦的病患多一個藥品選擇。