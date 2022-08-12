陳語安（中）成新娘，陳庭妮（左一）與袁艾菲（右一）都是她的伴娘。（時創影業提供）

劉冠廷（右二）擔任施名帥的伴郎。（時創影業提供）

戲劇《愛情發生在三天後》施名帥因病擔心時日無多，終於決定豁出去舉辦婚禮，與「校花」陳語安共結連理，他向劉冠廷等好友提議：「要不要陪我瘋一把？」接著把伴郎們的西裝全扒光，上演一場「瘋狂裸婚」，現場所有男演員展現精壯身材，全部脫到只剩領結，下半身全打上馬賽克，施名帥表示一開始知道有這場戲時，確實感到不好意思，但拍攝時已經來不及害羞。

施名帥堪稱是今年最深情的台劇男演員之一，他誇張地用陳語安照片拼貼成為個人巨型照，讓暗藏愛意被劉冠廷等人發現，陳語安也直球回應：「娶我，（這是）你欠我的。」希望兩人未來不要再有遺憾，因此舉行了一場獨一無二的「裸婚」，施名帥透露：「在拍的當下，要完成的事情太多了，不只是脫衣服！」

導演馮凱在該場戲給施名帥高難度指令，要他先玩得開心，但施名帥苦笑說要處理的情緒太多，「要用微笑不哭的表情，回頭看陳語安，可是卻要流淚」，讓他直呼：「真正赤裸的不是你的外在，而是你的內心。」

「校花新娘」陳語安聊起這場特別婚禮的拍攝現場，她同樣是被現場彼此流動的情緒感動：「因為演員們的感情真的太好了，猶如大學時期形影不離的死黨，播出畫面看到的我們都是最真實的互動！」

不過飾演伴娘的陳庭妮有不同感受，她表示這場戲在溫室裡拍攝，加上氣溫頗高，她和袁艾菲、陳語安等人還得穿著婚紗，所有人都在飆汗，她笑言，「雖然男生布料少，但是互相追逐時，一碰到他們的皮膚就會感受到他們身上的汗水。」讓陳庭妮內心忍不住吶喊：「啊！好不舒服，好想回家洗澡！」

另外，「鯊魚女」陳庭妮和「雞腿男」劉冠廷也將有最新的直播畫面流出，兩人竟然「蓋被聊天」，原來這次是為了販售寢具，卻被突如其然的假蟑螂嚇到，兩人躲在被窩裡後繼續鬥嘴，陳庭妮脫口說出：「你的床了不起喔，我又不是沒睡過！」也讓眾人更加確信兩人一直以來「關係匪淺」，網友們也都敲碗期待在接下來的劇情這對歡喜冤家能有情人終成眷屬。

《愛情發生在三天後》於八大戲劇台每周六晚間8點播出、晚間9點半於Netflix上線、東森戲劇台每周日晚間8點播出。