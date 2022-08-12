有些男性心思細膩，與異性相處時，他們能馬上看出對方的需求，提供實質的幫助，就算長得不帥，也能獲女性芳心，身邊出現不少追求者。《搜狐網》近日分享4個情商高的星座男，他們觀察入微，懂得如何與異性相處，找到彼此的共同話題，抓住對方的喜好，讓異性漸漸對他們產生好感，可說是感情界的高手。

1.處女座

處女男喜歡追求完美，每件事都想做到最好，對於細節方面的問題，總是能一眼看穿，他們情商高且心思細膩，擅長洞察人心，身旁的異性有什麼需求，他們總是能馬上察覺，與異性相處過程中，處女男懂得從細節下手，心思細膩到讓異性也注意到他們的魅力，也因為懂得女人心，所以在追求心儀對象時，他們總是游刃有餘。

2.天秤座

天秤男在為人處事方面，手段非常圓融，個性溫和的他們，凡事都以和為貴，鮮少與人交惡，尤其在異性面前，他們依舊保持溫文爾雅的模樣，讓異性心生好感，除了給人好印象外，與異性相處時，他們有著超強的分析能力，善於從言談中抓到對方的性格與喜好，並投其所好，讓彼此間更有話題，異性一不小心就會陷入愛情漩渦。

3.雙子座

雙子男性格開朗，擁有三寸不爛之舌，無論發生什麼事，總是能將黑說成白的，贏得旁人青睞，而且他們情商高，總是笑臉迎人，無論說到什麼話題都能聊，異性朋友自然不會少，還吸引許多人主動親近，跟雙子男相處時，從來不會有尷尬的時候，他們屬於見人說人話的類型，總是能輕而易舉俘獲女生芳心，但在感情方面經常被評價為花心大蘿蔔。

4.雙魚男

雙魚男一旦有了愛人，會毫無保留地奉獻一切，他們善於觀察身旁的人，從對方的言談舉止，分析出這個人的個性，以此找到話題，一點一滴融入對方的生活中，除此之外，他們很會製造浪漫與驚喜，因此能輕易獲異性好感，對於雙魚男來說，愛情如戰場，必須要主動爭取，追求過程中耍點心機無可厚非。