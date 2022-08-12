「大腦迷宮：你所未知的腦內風暴」中華民國腦性麻痺協會30週年特展，以「探索大腦」為主題，結合繪本故事動畫、大腦迷宮互動等多元方式，讓來到這邊的每一個民眾探索大腦冷知識，並且透過探索腦神經迴路的過程中認識腦麻族群。

特展將大腦分為四大功能：運動、感知、學習、情感，以及大腦小知識區，透過「大腦迷宮」、「海馬迴廊」、「多巴胺生產線」、「小腦練習場」、「傷腦筋工作室」與「腦波弱賣場」六座展區，引領大眾探索腦神經迴路的謎底，進而了解腦麻族群從身體到心靈與他人的異與同。

中華民國腦性麻痺協會理事長卓碧金指出，台灣目前腦性麻痺人數估計超過14萬人，且逐年攀升。腦麻協會有感於腦麻族群的人數日益增多，大眾卻對該議題很陌生，於是選在創辦三十週年之際，透過策展的方式跟民眾溝通，讓大眾更認識腦麻朋友，走進他們的世界。

腦麻朋友的身體功能也許和我們不同，但對情感的需求和所有人是一模一樣的，腦麻朋友也需要自信，渴望被社會需要；而為了這些需要，腦麻協會持續推動著各項就業就養計劃，讓腦麻朋友及其家人們能擁有更好的生活。特展內的「多巴胺生產線」展區，就展出了許多推動腦麻朋友們就業就養的相關計畫，其中「浴火鳳凰計畫」就是透過個別化的支持，提供給腦麻朋友們更完善的職場成長課程及職前訓練。

「大腦迷宮：你所未知的腦內風暴」中華民國腦性麻痺協會30週年特展，將在8月13日至21日在松菸文創園區南向辦公廳舍一樓舉行。