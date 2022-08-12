水公司瑞芳所貼出公告，自13日起將開始減壓供水。（讀者提供／張志康基隆傳真）

台灣自來水公司第一區管理處表示，由於新北市瑞芳區的基隆河流域及員山淨水廠取水口的水量都下降，一區處瑞芳所發布公告，將於13日起減壓供水。

自來水公司一區處副處長李基城表示，由於夏季枯水期影響，瑞芳區也將自13日起減壓供水。目前已經確定的措施包括：瑞芳市區自13日起，上午9時至下午5時實施減壓供水、濱海公路沿線高地供水區的加壓站，將於晚間10時到凌晨5時暫停加壓供水。

另外，水公司也將在瑞濱國小、深澳漁港、鼻頭公廁旁、海濱路77-10號、瑞芳街後火車站、瑞濱路19-1號等地，設置供水站，供民眾取水。

至於為何瑞芳市區會在日間降壓？李基城表示，由於九份、金瓜石一帶假日遊客較多，若停水可能會影響很大，因此，只好於日間調降瑞芳市區水壓，供應九份一帶。

一區處處長李文峯表示，台灣自來水公司總經理李嘉榮也於11日晚間6時進駐一區處的應變中心，指揮各地的水量調配。若北部山區的集水區有足夠的降雨，相關的措施將會盡快解除。