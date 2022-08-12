北市警方在前往桃機的轉運站，設置防詐宣導。（警方提供）

北市警方在前往桃機的轉運站，設置防詐宣導。（警方提供）

詐騙集團吹噓出國「百萬年薪、食宿全包、全額補助交通費」等優渥福利，卻將對象當成豬仔血汗打工，動輒拘禁打罵，台北市刑警大隊12日起，在各大車站、捷運站出入口，設置人型宣導立牌、傳單，呼籲民眾三心防範。

北市刑大為有效提醒民眾到柬埔寨、越南等東南亞國家求職詐騙，12日起製作反詐騙宣導人型立牌，放置於北市轄內通往桃園機場匯流處的捷運站（台北車站、北門站及松山機場站）、客運轉運站（國光客運、京站及市府轉運站）等公眾通行處所，宣導桌牌已擺放至客運轉運站等服務櫃檯及售票櫃檯，希望有效提醒民眾注意防詐。

台北市警局所屬分局官方粉絲專頁及Line群組(金融機構、義警民防、里民團體)等網路媒體，也將強力播送相關的防詐訊息，目前統計官方臉書宣導頁面已觸及達3萬2000多次，轉傳達111次，呼籲民眾可前往點閱、瀏覽並轉發，讓更多民眾提防類似的出國詐騙手段。