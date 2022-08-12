洪男遭撞後小客車失控，衝向對向車道，撞擊對向曾男駕駛的計程車及張女騎乘的重機車，並造成加油站旁的民宅建築物柱子毀損。（高市鳳山分局提供／楊舒婷高雄傳真）

高雄市鳳山區12日上午發生一起連環車禍事故，洪姓男子駕駛自小客車想左轉進入加油站加油，不料卻遭後方藍姓男子追撞，洪男駕駛的自小客車當場失控，衝往對向車道，波及對向曾姓男子所駕駛的計程車以及張姓女機車騎士，造成3汽車1機車的連環車禍，所幸只有張女身上擦挫傷，未釀成嚴重傷亡。

鳳山分局於12日9時許接獲報案鳳山區五甲一路、國光路口有交通事故，警方到場了解為洪男駕駛小客車沿五甲一路由南往北行駛，至國光路口要左轉進入加油站時，遭到後方的藍男追撞，造成洪男駕駛的小客車失控，衝向對向車道，撞擊對向曾男駕駛的計程車及張女騎乘的重機車，並造成加油站旁的民宅建築物柱子毀損。

洪男的自小客車車尾整個翹起，而藍男駕駛的BMW左車頭也破出一個大洞，可見當時撞擊力道有多強大，至於對向遭到波及的計程車左後側保桿毀損，張女則是被撞到民宅旁，夾在車子與民宅中央，所幸張女只有擦挫傷，送大東醫院治療後無大礙。

現場4名駕駛經警方酒測後酒測值均為零，警方於現場疏導車流，並通知清潔隊到場清理散落物，警方呼籲行車應注意車況，以免釀成損傷。