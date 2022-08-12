近來大陸對台灣軍演、經貿制裁、擠壓外交空間的行為，已對國內產業造成衝擊，台灣民眾黨立委張其祿12日舉辦記者會，強調軍演只是開始，大陸可能對台發動ECFA不再讓利的全面性戰爭，呼籲政府正視危機，應協助產業界、民眾及早因應相關對策。

張其祿指出，從去年大陸禁止台灣鳳梨、釋迦輸入，到今年禁止石斑魚、白帶魚輸入大陸，接著又禁止大部分食品公司食品輸入、輸陸商品不能有「MIT」、改商標等要求，都對產業界，尤其農漁產、食品、製造業重鎮高屏地區造成嚴重衝擊。

張其祿委員表示，大陸對台軍演只是開始，以後要面對的關卡還很多，大陸可能對台發動ECFA不再繼續讓利的全面性戰爭，以石斑魚禁輸大陸為例，雖然農委會已透過提供海外拓銷獎勵補助業者辦理海外通路廣宣與拓銷活動，至今年底外銷目標300公噸，但依據資料統計，自6月13日至7月底出口實績僅約150公噸，對比每年6600噸以上的總產量可說杯水車薪。

張其祿直言，ECFA早收清單中像是鋼鐵、水泥、塑膠原料及油品等皆是高屏地區的重要產業，若是大陸直接中止ECFA或片面結束某些貿易優惠，皆會影響到這些產業鏈之生計，政府應及早分散農漁產品外銷地點，減少台灣對ECFA依賴。