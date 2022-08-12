新冠肺炎使國內醫療量能備感壓力，台北市議員汪志冰發現，2020年起護理人員受暴增加了4成，最頻繁發生的地點為在急診室，而北市45間醫院中，僅13間巡邏箱置於急診室，其餘多設置在大門，更有4間醫院周遭完全沒有裝設巡邏箱，汪志冰呼籲應落實急診室巡邏箱設置，台北市警察局則表示，已通令各分局加強此類醫療機構的安全維護。

汪志冰今在台北市議會質詢時指出，雖然2017年醫療法第24條第二項修正加上了「公然侮辱」等字杜絕言語暴力、增加醫護人員保障，不過據衛福部醫事司資料顯示，台北市從2018年至今的醫療暴力通報數有232件，平均一年58件，僅次於高雄的233件，反觀全台縣市人口最多的新北僅143件排，北市的醫療暴力相對較高

汪志冰表示，北市醫院案件數最多的為榮總37件、聯醫仁愛院區30件居次，其中所有暴力事件中，言語暴力占49％，其次是肢體傷害占24％。汪志冰點出，其中最令人值得注意的是受害者部分，2020年新冠疫情開始後，護理人員成為受暴對象從63人增至的89人，多了4成1之多。

而最頻繁發生醫療暴力的地點仍是在急診室占比高達5成2，其次才是病房。汪志冰隨即點出北市的45間醫院，有41間設定點巡邏箱，但僅13間設置於急診室周圍，其餘皆設置在大門、後門或停車場，汪志冰也強調，甚至有4間醫院尚未設置巡邏箱。

汪志冰呼籲，如果要提供安心的環境給醫護人員，基本可以做的就是巡邏箱設置，必須把它做好做滿，且應該要盡可能設置在急診室周圍，且巡簽時數也應統一訂定縮短，有效提升見警率讓醫護安心。

台北市警察局長楊源明表示，剩餘未設置巡邏箱的4間醫院，有1間日前已設置但未統計到，另3間已經設置完成，而以設置巡邏箱的醫院，有21家未設置在急診室周圍，將再與醫院溝通評估，另外還有11家本身就無急診室，也會在跟院方協調最佳的設置位置，並於一個月內完成設置。

另台北市政府警察局也表示，已通令各分局加強此類醫療機構的安全維護，並要求與轄內各醫療機構建立緊急聯絡管道，保持密切聯繫，以複式巡邏方式增加巡邏密度，並於院區周邊不定時守望，以維護病患及醫院安全。同時，警方若接獲醫院或民眾報案，將立即調派警力前往查處、及時蒐證，並依法從嚴究辦。