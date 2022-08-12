薇閣高中再創佳績，12日分科測驗放榜，校方表示，今年有6人錄取台灣大學醫學系，4人錄取陽明交大醫學系，各大醫學系共31人，錄取台灣大學各校系則有94人，占比全國居冠。

數學資優班學生陳逸，在首屆分科測驗中，以數學甲、物理、化學、生物4科滿級分240分，再加上學測英文也獲滿分60分，總分300分成全國滿分榜首，錄取台灣大學醫學系。導師曾麗蓉表示，同學眼中「科學奇才」的陳逸，同時也極為暖心、熱於付出。

同為資優班學生的余宣辰，也是數學甲、物理、化學、生物4科滿級分240分，再加上學測英文59分，總分299分獲全國榜眼，錄取台灣大學醫學系。

余宣辰在高中期間參與各類競賽，奠定雄厚數理能力，包含資訊、數學與物理奧林匹亞競賽，訓練邏輯思考。余宣辰表示，期許自己成為研究型醫師，應用理工科目所學來創新醫學，成為跨領域整合人才。

王冠傑則在申請入學就錄取台大法律系，分科測驗後，他非常開心跟9位同學一起在台大法律系相聚。導師曾冠喆表示，這些分科測驗戰士們能跟著學校提供的完整規畫，堅持往目標科系努力，如今成果豐碩，很令人感動。