永豐餘（1907）12日公布半年報，上半年營收398.81億元，年減9％；稅後純益7.63億元，比去年同期大幅縮水76.5％，換算每股純益0.46元。

其中永豐餘第二季稅後純益5.19億元，雖較去年同期衰退69.3％，但比第一季回升112％，終結獲利連三降。

永豐餘已轉型為控股公司，業績表現主要取決旗下各子公司。觀察旗下重要上市子公司上半年獲利表現，呈現「一好三壞」。

其中，永豐餘採權益法認列的電子紙子公司元太，充分發揮電子紙省電、不用背光、類紙張閱讀效果等優勢，開創新利基，今年初獲得重量級車廠BMW導入採用，各種應用開始找上門，業績扶搖直上。元太今年上半年稅後純益38.35億元，比去年同期大幅成長51.8％，換算每股純益3.36元，成為永豐餘今年獲利最重要的支撐台柱。

至於華紙，面臨木材、紙漿、煤炭、運價等各項成本飆升壓力，繼第一季調漲各紙種售價5％-10％，第二季更是「月月漲！」全季平均漲幅介於7％-15％。漲價策略奏效，華紙第二季稅後純益約1.61億元，成功扭轉連二虧。

但華紙的產品漲價還是無法完全反應成本增加，華紙上半年稅後純益1.03億元，比去年同期大幅縮水79.4％，換算每股純益僅0.1元。

另外永豐餘旗下負責供應醫療橡膠手套原料NBR（丁烯乳膠）的子公司申豐，前兩年受惠疫情爆發，醫療手套價、量齊揚，公司營運暴衝，如今醫療手套需求回歸常軌，申豐營運被打回原型。今年第2季驚見虧損，累積上半年稅後純益1.23億元，比起去年同期大賺22.92億元大縮水94.6％，換算每股純益1.16元。

永豐餘旗下擁有五月花、柔情、得意等衛生紙品牌的家用品子公司永豐實，今年也受到高成本衝擊，上半年稅後純益4.01億元，年減40.6％，換算每股純益1.5元，表現不如去年同期。