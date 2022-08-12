桂盟（5306）12日公布上半年財報，受惠高階自行車市場需求持續增長及歐美補修市場仍維持強勁成長，加上產品組合持續優化，第二季EPS達4.13元，創下歷史單季獲利新高！上半年EPS達8.09元，續創歷史同期新高；桂盟董事會決議，第二季現金股利為每股2.25元。

桂盟12日在外資與投信連袂買超下，收盤價156元收盤，上漲了1.5元。

桂盟是全球最大的鏈條供應商，於全球各地自行車生產聚落都設有工廠或銷售公司就近即時服務客戶。桂盟擁有完整的全球產銷布局、高彈性的產能配置調整，所以可以掌握住高階自行車市場需求提升，以及歐美補修市場強勁增長的市場脈動。也因此，桂盟的產品組合得以不斷優化，毛利率與營業利益率得以持續推升。

綜觀桂盟H1的營運表現，第二季在自行車市場中低階產品庫存調整下，單季合併營收為18.9億元，年減5.7％，但由於產品組合優化，單季毛利率達48.7％，單季稅後純益達5.2億元，年增9％，創下歷史單季獲利新高。上半年合併營收達38億元，年減0.2％，稅後純益達10.2億元，年增3.9％。

桂盟受到自行車中低階產品庫存調整影響，7月合併營收為6.4億元，年減2.67％；前七月合併營收44.62億元，則與去年同期持平。展望下半年，桂盟認為，在高階自行車市場需求及歐美補修市場持續帶動、產品組合持續優化下，桂盟可望維持好的營運成果。

桂盟董事會也決議第二季現金股利為2.25元，除息日為2022年12月19日。