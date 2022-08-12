在新冠肺炎COVID-19大流行之際，行銷產業受到了不可避免的重大變更，但同時整個市場也正在孕育新機會等著我們去發掘。8月18日金手指獎趨勢論壇，將邀請台灣邁肯行銷傳播集團董事長兼執行長、樂於提攜後進而被業界稱為「浩哥」的行銷達人張志浩，來分享其30年來在廣告、數位行銷的從業經歷。他將總結30年來的行銷經驗，並帶領大家深入理解「元宇宙風潮的背後存在哪些潛藏因素」，以及「行銷5.0如何因應後疫情時代的行銷市場」，帶大家領略後疫情時代的最新行銷模式！

台灣邁肯行銷傳播集團董事長兼執行長張志浩。(圖／主辦單位提供)

張志浩，畢業於美國威斯康辛大學，在過去30年當中持續致力於廣告行銷、數位行銷及顧客關係管理(CRM)的領域，在數位行銷領域下擁有許多的專業經驗。 曾服務於奧美數位行銷22年，並成為亞太區事業發展副總裁。2018擔任台灣邁肯行銷傳播集團執行長，2021年任董事長兼執行長。在疫情時代下，除了為客戶建立更好的服務、強化與客戶之間的連結之外；對內也積極推出多場內部專業訓練，以學習的方式強化員工的專業能力以及向心力。本次「行銷5.0-整合行銷傳播」希望能帶領大家了解網路科技以及行銷技術轉變的衝擊和應用，以迎接元宇宙時代的來臨。本次論壇亦邀請到小米互聯網業務部-商業營銷品牌部-創意中心總經理姚磊；見實創始人CEO 徐志斌一起線上跟大家分享精彩實用的案例。

除此之外，時報世界華文創意大會也將提醒大家，第23屆金手指獎報名即將於8月31日24:00截止。今年也因應區塊鍊及加密貨幣技術下增設「智慧行銷獎」、「私域流量行銷獎」及「元宇宙NFT應用獎」等多個獎項，期待參賽公司因應元宇宙的潮流發揮與眾不同的創意，為數位行銷帶來新氣象！詳情洽官網。（資料來源／陳奕愷）

論壇資訊：日期於8月18日，時間為下午2:00-4:30，形式採VooV線上論壇 (報名後將提供會議連結)，詳情請見報名網址。