人氣網美肝連妹(周苗苗)是JKF女郎，擁有美豔臉蛋和窈窕身材，IG超過29萬追蹤，被網路封為「台版三上悠亞」，她一向不吝展示辣照，經常現身在公共場合，大秀34E的豪華胸器，日前在捷運車廂內被擠到長輩變形，讓男粉看得鼻血狂噴，她乘勝追擊，在教室擔任值日生擦黑板，結果制服暗藏流量密碼。

肝連妹今(12日)公開清純6秒片，她穿著白色短袖制服、繫了條領帶，下半身搭配灰色百褶短裙的清純學生制服，站在黑板前奮力擦拭，可見她的瀏海分向左右，頭髮後方紮出俏麗馬尾，由上到下有一種乖乖牌資優生的既視感，非常可人、有淑女感，結果臉上抹了一層厚厚的妝，胸口中門大開，酥胸惹火撩人。

肝連妹當值日生倒E級豪波，辣到男粉絲眼睛移不開。(圖/肝連妹 IG)

影片中，她畫上濃妝、低著頭擦著黑板，並發文詢問：「值日生想問：這樣有擦乾淨嗎？」撩得男粉絲不要不要的，後來鏡頭拉近後，她的制服中門彈出養眼長輩，刻意有兩個扣子沒扣完全，竟還對著鏡頭燦笑，Ｑ彈胸圍也跟著甩動，而她裡面的黑色內衣也跑出來，34E的胸器太大顆，連件內衣都無法收納。

肝連妹扣子沒扣兩顆，超兇事業線在鏡頭被公開。(圖/肝連妹 IG)

肝連妹的好身材一直有目共睹，大家早就被她所深深迷戀，在留言區向她喊道：「白板粉都掉進溝溝裡啦」、「你每天都當值日生好了」、「我可以上課嗎」、「這是學生的福利，再擦乾淨一些」、「穿著衣服太壞了！下課到訓導處報到！」、「同學，你太犯規了」、「有這樣的同班同學，我不會遲到了啦」。