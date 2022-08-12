新北市小英之友11日晚間舉辦的「民主前進挺18」活動，蔡英文總統致詞時發生3名統促黨人士鬧場引發譁然，小英之友會中和分會會長楊恒忠、執行長張嘉玲、立委江永昌等人12日召開記者會，要求相關單位要徹查背景、背後勢力並嚴加法辦。

身兼活動主持人的新北市議員參選人張嘉玲指出，案發至今跟警察局保持聯繫，除了感謝他們的辛勞，希望嚴加法辦，也請國安單位務必徹查相關人員的背景還有身份，背後有沒有人教唆指使？有沒有相關的勢力介入？或是有沒有不當資金？

張嘉玲表示，抗議目的第一要影響總統演說，企圖製造民眾的混亂。尤其最近這一兩個月來，在中永和地區確實有好幾起治安案件這個內情跟背景都不尋常，這不是單一的抗議事件，是不是統促黨特別的要來在民間，甚至故意選擇在這個總統的演講場合製造混亂？

第二點，昨天活動是平和且中性「挺18歲公民權」宣講，不是政黨對立的活動，相關的社會團體也在現場，統促黨相關人士不應製造混亂。

「民主前進挺18」蔡總統宣講遭鬧場 張嘉玲籲國安單位徹查（張嘉玲競選辦公室提供）

另外，這3位鬧場人士很早就坐在位置上，根據警方了解他們持的是台灣人民報的記者證，因此她拜託國安單位，要去了解這是什麼樣的單位？背後有什麼樣的資金？所幸沒有任何的武器危險物品，也沒有對總統的安全造成影響。

江永昌說，小英之友會辦理的18歲公民權的宣講，來的都是支持者，這是一個室內場地，是封閉性很高的場合，也不是總統在戶外的行程。

3位鬧場人士中有1位是帶著記者證，這樣子以後一個媒體自律該怎麼辦呢？帶著記者證進來，結果變成抗議人士。其他2位是用支持者的身分進來，謊稱、謊報、偽裝自己是支持者，跑來人家封閉的場地抗議，即便在民主自由的台灣也不該如此。

另外，總統宣講「18歲公民權、民主前進挺18」，請問這樣子一個內容，這樣的一個主題，跟挑釁造成兩岸和平的衝突有什麼關聯？抗議人士的行為真的匪夷所思。

記者會最後，小英之友會中和分會楊恒忠會長與張嘉玲執行長、江永昌委員帶領幹部，呼口號「全民團結、台灣加油」，呼籲大家全民團結，一起來支持總統，一起支持國軍保護台灣，勿讓外力分裂台灣人民。