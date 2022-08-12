環保署12日進行台亞風能的環洋離岸風力發電計畫專案小組第2次初審，計畫在彰化外海設立離岸風場，不過經過討論後，由於風場距離岸邊相當接近，對於海岸生態影響需要釐清，因此要求開發單位補足相關資料後，後續擇日再審。

根據環評資料顯示，環洋風場規劃使用單機裝置容量9.5至15MW，風機數量不超過42座，總裝置容量不超過440MW，水下基礎使用套筒式基樁為主要考量基礎型式，本案於施工前將進行各風機細部地質鑽探，如地質條件允許下，將進一步評估優先使用負壓式沉箱基礎，考量現地條件、風能狀況、鳥類廊道等因素，機組間距將大於800公尺、葉片間距大於400公尺。

經過閉門會議討論後，環評委員決議，要求開發單位補足相關資料及承諾相關事項，包涵評估本計畫潮間帶段電纜鋪設避開候鳥過境期11月至翌年4月（地下工法除外）之可能性；如需於4月施工，則應研提相關保護或迴避措施。

強化本計畫開發對於鯨豚保育、海洋性及遷移性鳥類之迴避與減輕衝擊對策，並加強與鄰近風場建立整合性之鳥類、鯨豚、魚類監測機制具體作法，就本計畫開發對養殖業（含牡蠣）可能影響，研提保護對策。如地質條件允許，評估優先使用負壓式沉箱基礎之可能性；倘採用打樁方式設置風機基礎，距離風機基礎中心點位置750公尺處之水下噪音聲曝值(SEL)不得超過160分貝；強化水下噪音防噪措施、監控機制、超過預警值應變機制等。補充海纜電磁波調查資料及可能對海洋生物影響評估。