英飛凌科技（Infineon）OPTIGA Trust M安全晶片成為首個獲得新加坡網路安全局（CSA）CLS-Ready認證的安全平台。隨著物聯網設備數量的增加，全球網路攻擊事件的數量也同樣激增。然而物聯網（IoT）和智聯網（IoTT）設備的安全問題卻經常被忽視，人們往往是在駭客設法破壞了設備之後才意識到問題的嚴重性，但為時已晚。為了應對日益增長的網路安全威脅，新加坡網路安全局（CSA）在2020年啟動了網路安全標籤計畫（CLS）。

CLS根據消費級物聯網設備抵禦網路攻擊的能力對其進行評比，總共劃分為四個安全等級。該標籤提供終端使用者能一目了然的安全等級，協助他們在無需深入瞭解各種安全術語和規格的情況下輕鬆辨別安全性較高的產品。

新的CLS-Ready計畫透過簡化認證流程，讓智慧產品製造商，尤其是中小型企業以及傳統意義上和網路安全無關的產品和系統製造商，更容易達到最高的CLS 4安全等級的要求。在CLS-Ready計畫中，智慧產品製造商可以採用已通過CLS 4安全等級測試的硬體元件，即CLS-Ready平台，並將其整合到商業化產品中。因此，任何在CLS-Ready平台基礎上構建的產品都可以依靠該平台現有的認證體系來達到CLS 4安全等級要求。

作為首項獲得CLS-Ready認證的安全平台，英飛凌OPTIGA Trust M安全晶片可以協助客戶節省大量的測試成本和時間，降低技術和經營風險。由於該平台的安全功能由英飛凌提供技術支援，並由經CLS計畫認可的協力廠商安全實驗室進行測試，智慧產品製造商可以直接透過OPTIGA Trust M安全晶片獲得更高的安全性，而無需自己一切從頭開始設計。

由於不同國家之間對CLS計畫相互認可，該計畫在全球的接受度也在進一步提高，這使得全球越來越多的製造商將從CLS-Ready認證的OPTIGA Trust M安全晶片中獲益。例如芬蘭在2021年11月左右啟動了自己的網路安全標籤計畫，並與新加坡在2021年簽署了網路安全標籤互認協定。此舉具有積極意義，有助於CLS計畫在全球的進一步普及。