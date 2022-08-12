耕興（6146）受惠於數位科技轉型、工業4.0、企業4.0、元宇宙等趨勢，在5G NR、WiFi6/6E、WiFi7等通訊革新技術的支持下，加速了各產業對於具有通信與無線網通功能的終端設備需求提高，品牌廠商進而持續快速開發連網消費性電子相關產品，同步帶動耕興5G NR、WiFi6/6E技術的高階終端裝置的檢測案件增加，創造台灣、中國、美國三地實驗室保持良好的稼動率表現。

耕興亦在營收規模放大、成本費用良好的控管，以及美元強勢升值，認列匯兌利益等多重挹注下，推進歸屬於母公司稅後淨利7.58億元、稅後每股盈餘7.82元，皆分別年增53.37％、53.33％，上半年獲利已達去年全年度的七成水準，2021年全年每股淨利11.01元。

耕興表示，為避免客戶端產業單一容易有產品週期性及景氣循環影響，不管在檢測事業群或零件事業部皆不能固守在單一類型的客戶群，必須將公司核心業務觸角延伸至更多的產業裡。

展望未來，由於新型態應用場域終端產品市場百花齊放，如固定無線進接終端設備（CPE）、工業或企業路由器、閘道器或數據機、平板、筆電、車用路由器、USB終端、無人機、頭戴式顯示器、小型基地台、中繼器等新興5G+AIOT終端市場的接單，耕興得以順利跨入B2B這類非傳統B2C消費性電子產業檢測領域，當公司核心產業不斷滲透到不同產業時，加上未來5G NR導入CA載波聚合技術及SA專網應用及次世代區域寬頻Wi-Fi 7超高頻無線應用將會帶來新一波網速、頻寬的大幅提升，同時將引導產品設計帶來殺手級應用終端的面世，再一次帶動整體科技產業的發展變革與浪潮，而耕興今年投入增加逾一成的設備產能擴充並繼續精進降低人工作業、縮短檢測時程的測試自動化流程軟體研發，將會持續保持在高階無線通訊檢測市場的領先優勢，再創營運高峰。