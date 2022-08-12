領先於智能電源和智能感知技術的安森美（onsemi），美國時間8月11日舉行了剪綵儀式，慶祝其位於新罕布什爾州哈德遜（Hudson, New Hampshire）的碳化矽（SiC）工廠的落成。

該廠區將使安森美到2022年底的SiC晶圓產能同比增加五倍，在哈德遜的員工人數也將成長近四倍。此擴張使安森美能完全控制其SiC製造供應鏈，從SiC粉末和石墨原料的採購，到封裝好的SiC元件的交付。這使安森美能為其客戶提供必要的供應保證，以滿足對基於SiC的方案迅速增長的需求。SiC對於提高電動車（EV）、EV充電和能源基礎設施的能效至關重要，是實現脫碳的一個重要因素。預計SiC總潛在目標市場將從2021年的20億美元增長到2026年的65億美元，年複合增長率33％。

安森美電源方案部執行副總裁兼總經理Simon Keeton說，我們的產品具有領先市場的能效，而且我們的端到端垂直整合方案，在供應緊張的環境中是個引人注目的差異化競爭優勢。為實現基板（substrate）產能的增長，我們已擴展到第二座大樓，並計劃繼續提升，使我們自己頂尖的SiC晶圓能為客戶產品所用。

安森美是唯一具有SiC和絕緣柵雙極晶體管（IGBT）方案雙線端到端供應能力的大規模供應商。在上周的第二季財報電話會議上，該公司宣佈在未來三年透過與廣泛的客戶群簽訂長期供應協定，承諾實現40億美元的SiC收入。這將使其2022年的SiC收入比去年增加兩倍，並在2023年實現超過10億美元的收入，進一步強調安森美在SiC的領先地位不斷增強。