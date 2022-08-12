女星謝忻挺過不倫戀事件後，對於演藝工作和生活上都相當積極，前段時間還到綠島打工旅遊，回本島後立刻馬不停蹄工作；謝忻先前還分享瘦身秘訣在床上做運動，也不時曬出辣照展現好身材，今（12日）穿上設計感十足挖洞衣和破褲，露到網友害羞喊「穿這樣會被爸媽罵」。

謝忻除了工作表現積極，也很熱衷於經營社群平台，先前在IG透露維持身材靠的是「床上運動」，像是抬腿、捲腹、空中腳踏車，就是各式各樣腹部的運動，鼓勵粉絲一起動起來，也能像她一樣有曼妙體態；今日謝忻在IG曬出新穿搭風格，自嘲是「破衣破褲之勤儉持家風」。

畫面中謝忻穿著單肩上衣，衣服合身剪裁讓傲人D奶形狀超明顯，短版設計更露出小蠻腰，兩側還有挖洞，看起來相當清涼，她則在底下標註，「我也要有馬甲線」；下身則是一條牛仔長褲，其中一邊的破洞設計居然露到直逼腿根，若隱若現格外性感撩人。

粉絲看到謝忻火辣穿搭都臉紅了，熱情表示，「好正」、「辣風」、「要不要修改變熱褲呀」、「這穿法很有型很漂亮」、「姊真的有夠辣」、「破的好好看喔」，還有網友直言，「穿這套會被爸媽罵」。