《獸》有細膩的情感刻劃。（UIP提供）

一場家庭療傷之旅變成恐怖的生存之戰。（UIP提供）

《獸》沉浸式體驗超衝擊 拉觀眾正面迎戰爆走猛獅

今夏最令人血脈噴張的全新驚悚片《獸》，由非裔演員伊卓瑞斯艾巴領銜主演，伊亞娜海莉飾演奈特薩慕斯醫生18歲的大女兒梅雷迪思，莉亞傑佛瑞斯則飾演13歲的小女兒諾拉。故事描述1名父親和2個10來歲女兒遭到一頭暴走巨獅襲擊，這隻巨獸想證明非洲大草原只有一個頂級掠食者。

伊卓瑞斯艾巴飾演的奈特薩慕斯醫生，剛歷經喪妻之痛，決定帶著2個女兒重返與妻子第一次相遇的南非，前往由世交好友野生動物學家馬丁貝托斯所管理的野生動物保護區，展開一場計畫已久的旅行。然而這場療傷之旅卻變成一場恐怖的生存之戰；一頭在嗜血盜獵者槍下倖存下來的巨獅，現在把所有人類都視為敵人，開始獵殺他們。

《獸》的導演巴塔薩科馬庫，擅於營造極具衝擊力的沉浸式體驗，為了讓觀眾能跟著大銀幕上的主角一樣感到受困和恐懼，片中的獅子都是以「角色的視角」來拍攝，巴塔薩科馬庫說：「你能感覺獅子撲向他們，你被困在鏡頭裡，想逃也逃不掉，我希望所有大型動作場面都用這種方式完成，增加被困在這種情境下的焦慮感和刺激感。」

製片威爾帕克對巴塔薩科馬庫的信念和投入印象深刻，他想把觀眾帶進這個世界，「他決定採用POV拍攝手法，拉長鏡頭時間，讓觀眾處於主觀視角，更有身歷其境的感覺。」

這部片充滿了巴塔薩式的動感，「我要觀眾代入角色，感受現場的緊張感，好像只要攝影機一動，你也在動，當男主角轉頭，攝影機也跟著轉，有些時刻，當攝影機轉動，你明知獅子就在後面，卻會忍不住想：『後面有什麼東西？』。」

《獸》除了有細膩深刻的情感刻劃和驚心動魄的動作場面，同時也提醒著我們，尊重和保護地球野生動物和自然環境的重要性，片中那頭暴走巨獅正代表了大自然的反撲。