檢測商耕興（6146）今日指出，Wi-Fi 7產品會在2023年面市，無線技術5G NR、WiFi6／6E正衍伸殺手級應用，數位科技轉型、工業／企業4.0、元宇宙等趨勢，加速了各產業對於具有通信與無線網通功能的終端設備需求提高，品牌廠商進而持續快速開發連網消費性電子相關產品。

新型態應用場域終端產品市場百花齊放，耕興得以順利跨入B2B這類非傳統B2C消費性電子產業檢測領域，當公司核心產業不斷滲透到不同產業時，加上未來5G NR導入CA載波聚合技術及SA專網應用及次世代區域寬頻Wi-Fi 7 超高頻無線應用將會帶來新一波網速、頻寬的大幅提升，同時將再一次帶動整體科技產業的發展變革。

耕興今年投入增加逾一成的設備產能擴充並繼續精進降低人工作業、縮短檢測時程的測試自動化流程軟體研發，將會持續保持在高階無線通訊檢測市場的領先優勢，再創營運高峰。