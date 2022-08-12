《空軍雜誌》（Air Force Magazine）10日報導，美國空軍老兵B-52H轟炸機將於2030年前正式開始換裝新雷達和發動機；而由於改動幅度可說是B-52自1955年服役以來最大，2項主要設備的換裝時程卻有所差異，使其編號可能先自B-52H改為B-52J，再變成B-52K。

在美國空軍供應司令部（Air Force Materiel Command）於俄亥俄州岱頓（Dayton）舉行的一次活動中，B-52升級計畫的資深物資事務主管路西塔（Louis Ruscetta）上校透露，B-52H預計2027年開始換裝APG-79B4主動電子掃描陣列（AESA）雷達，而首批配備新型勞斯萊斯（Rolls-Royce）F130發動機的轟炸機則可能約2030年服役。

1961年B-52G將編號改為B-52H的主因，便是換裝目前使用的普惠（Pratt & Whitney）TF33-P-3 / 103發動機。而此次則是B-52史上最大規模的升級，且雷達和發動機在換裝時程上有所差異，故路西塔表示，該型機的飛行員操作手冊和維修手冊將在此期間進行2次改編，並可能分別賦予其B-52J和B-52K的新編號。

不過美國空軍尚未針對編號2度改變一事做出決定。路西塔指出，該軍種將於2年內，即B-52H機隊正式開始接受相關升級前完成規劃。

隨著新戰略轟炸機B-21即將問世，美國空軍B-1B和B-2都將逐步退役，但兩者的前輩B-52卻由於運作成本較低、機體容易升級翻新等優點，讓美國空軍捨不得放手，已決定針對雷達、發動機、航電設備等設備進行重大改良，有意讓這款1955年服役的老兵繼續飛翔至2050年代，挑戰成為百歲「機瑞」。