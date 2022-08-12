隨著宅經濟興起，外送員已成時下最夯的新興職業，外送職業具有高報酬、高風險與高彈性的「3高」特色，然而其中「工時彈性」的特色卻常使銀行認定為收入不穩定，致使外送員向銀行申請貸款的結果往往不如預期，華南銀行此次針對外送員的職業特色與專屬需求，推出為外送員量身打造的信貸專案，主打結合保險保障、一段式利率以及免綁約的創新貸款方案，讓外送夥伴即使是申請貸款，也能忠於自己的自由魂。

華南銀行表示，過去外送員雖然收入不錯，但因與外送平台業者間屬承攬關係而非正式聘僱，故不易取得銀行貸款，為解決這個痛點，除了在申辦手續上開放得以外送平台的「帳單或件數明細」取代傳統財力及在職證明外，更進一步結合借貸團體保險，提供借款人人身保險保障，讓「資金」、「保障」能一次到位。

舉例來說，外送夥伴林先生因購買機車及修繕房屋而有臨時應急的資金需求，可憑身分證及外送帳單或件數明細向華南銀行申請「外送百保貸」信貸專案，貸款金額最高可達新台幣50萬元，貸款期間最長5年並採一段式利率5.98％起，讓借款人能輕鬆計算資金成本。此外，該專案的「免綁約」規劃，也讓林先生可隨時提前還款，申辦無負擔。

另本專案最大特色，是與法商法國巴黎人壽合作，由華南銀行擔任要保人為借款人投保人身保險，提供信貸借款人身故、完全失能或暫時喪失工作能力時的保障。該保費由華南銀行支付予保險公司，借款人無須額外支付保費。保險保障使借款人即使不幸發生意外事故，債務也不致由家人負擔，保障自己也保護家人。

此次專案期間自即日起至2022年12月31日止，專案期間透過線上申辦可減免手續費1,000元，若同時於線上加申請華南銀行信用卡可再額外酌減手續費500元。