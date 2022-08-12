婦人在院內鬧事遭員警與醫護人員架住手腳驅離，口中還不斷喊「我的咖哩咧（我要告你們）」，全被一旁等待就醫的民眾拍下。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

有民眾日前在醫院目擊1名婦人疑似在院內鬧事，遭員警與醫護人員架住手腳驅離，口中還不斷喊「我的咖哩咧（我要告你們）」，全被一旁等待就醫的民眾拍下，該目擊民眾最後還拍自己裹著紗布的腳，無奈說「我腳還很痛」讓網友笑翻，留言說「有人關心拍攝者腳痛嗎」、「最後那個我腳踝很痛很好笑」。

有網友在臉書「爆廢公社」分享一段影片，1名中年女子在醫院內遭1名員警與1名醫護人員架起四肢、抬離現場，女子不斷掙扎，嘴裡還不斷飆罵「我要告你們」，而員警則不斷安撫說「冷靜！會容易受傷」，過程全被一旁等候就醫的目擊民眾給錄下。

婦人在院內鬧事遭員警與醫護人員架住手腳驅離，該目擊民眾最後還拍自己裹著紗布的腳，無奈說「我腳還很痛」讓網友笑翻。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

而該名目擊的民眾在錄影片的最後將鏡頭轉到自己的腳下，可見到他的左腳裹著厚厚紗布，他無奈地說「我腳還很痛」，影片1天內累積1萬個讚、近4千則留言；網友紛紛留言「醫護人員真的真的太辛苦了」、「好煩....可憐的醫護人員和警察」、「醫院是救人地方，為什麼有人總是去醫院鬧事」。

也有網友留言「有人關心拍攝者腳痛嗎」、「還要拍自己的腳表示無法幫忙，很專業」「我腳踝很痛是怎樣」、「最後面那個我腳踝很痛很好笑」、「好一個，我的腳還很痛」、「最後是不是怕被說拍攝者不救…還拍自己腳受傷」、「沒人管腳痛，只想知道哪家的咖哩這麼好吃」。