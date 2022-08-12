壽險公會理事長改選進入最後衝刺階段，參選人之一、南山人壽董事長尹崇堯決定每周發二篇競選政見，希望能靠「誠意」打動各家壽險公司，12日再度強調會將「會員服務與溝通」放在首位，以服務為本，整合產官學界的資，與會員公司、主管機關、民眾、金融公會及專業協會等，進行透明互惠的溝通。

另一位參選人、全球人壽董事陳慧遊日前也表示，自己會是「專職理事長」，不管是對大型壽險、或中小型、外資壽險，都會「雨露均霑」，會聚合壽險業最大利益，與監理機關及社會溝通，同時會全方位考慮壽險同業一些在監理政策以外的需求。

尹崇堯12日再對各壽險公司出「一個目標、四個方向」的政見，即產業思維蛻變，保險永續實踐，強調保險業現今面臨的挑戰，壽險公會不僅會是意見的傳達者，更要廣納不同聲音，透過專業理性的思辨，協調各會員公司不同訴求，形成共識。

所以四個方向，第一就是傾聽交流，凝聚產業向心力，尹崇堯表示，會定期傾聽、即時反應，透過座談、研討會、聯誼活動、成立議題資料庫等，增加壽險同業間互動及共識。

二是關鍵時刻，主動積極溝通，尹崇堯承諾會充實保險教育推廣網站內容，建立對民眾的友善溝通平台，在重大事件發生時，更迅速整合，代表壽險業對外發聲。

三是柔性溝通，理性論述，即協助壽險業與金管會等主管機關有效溝通，針對壽險公會五個委員會及22個研究小組的重要議題，會成立政策研究團隊，凝聚產業共識，提出政策藍圖，同時強化市場監控，建立預警及雙向通報機制，減少產業衝擊。

四是見習共好，資訊共享，即會與其他金融公會交流，一起合作。

尹崇堯強調的是「出錢、出力、出團隊」，對抗對手的一人專職理事長訴求。

尹崇堯強調保險涉及精算、投資、法律、管理等多個專業面向，南山團隊擁有業界最多的11位正精算師，還有29位律師、33位會計師，及超過500個壽險管理師(LOMA)的堅強專業人才庫，未來接軌需要的精算、會計專業，法律專長，甚至壽險營運模式的調整，都有極為豐富的人才資源可以支持。