近來申購倍數呈現30、50倍的中國大陸城投債產品，即俗稱準市政債，元大寶華綜經院市場報告12日分析，在中國房地產市場明顯下行的情況下，成為投資市場新熱點。元大寶華研究發現，城投債市場出現三大現象：一、城投債發行規模大幅成長，2021 年發行額已逾GDP5％以上；二、私募比例明顯提升；三、未評級債項大幅增加，反映出不理性投資風險已然出現。

基於中國房地產市場明顯下行，民眾、投資人對於土地信用的青睞 程度大幅下滑，2022 年上半年中國地方政府的土地出讓金收入已較同期年減近三成。元大寶華綜經院研究發現，此現象讓城投債券成為地方政府融資的重要工具，以及投資市場新寵。

城投債是以中國地方政府融資平臺，即城市建設投資公司作為發行主體，公開發行的企業債和中期票據，基本上都是基礎設施和公益項 目，投資人多把它視為是地方政府發的債，且認為其具有剛性兌付特質，政府必然承擔債務償還。

元大寶華綜經院提醒，城投債的複雜風險很高，部分城投公司利用城投債取得的資金進行大筆購地，緩解地方政府財政壓力，形同將政府信用如城投債、土地信用的兩大信用創造體系綁在一起，且又可能因其支撐土地價格而隱匿若干房市下行風險，「一旦城投債也出現違約風險，將導致政府信用及土地信用雙雙大幅萎縮」，如果再加上經濟成長的急遽放緩，中國發生金融危機的機率將大幅上升。