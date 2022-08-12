花蓮鳳林鎮環保科技園區附近農地遭非法挖坑囤積大量廚餘，民代揭露後，檢調展開搜索廚餘代操廠商，李姓負責人罪嫌重大，被收押禁見。監察委員陳景峻、浦忠成申請主動調查，今下午到場勘查，業者喊冤表示絕無不法，希望監委查明還清白。陳景峻說，後把相關資料逐一釐清，是否涉不法、行政有否疏失等，會秉毋枉毋縱，公布調查結果。

花蓮縣政府獲中央補助購買廚餘高效能處理機放置於鳳林環保科技園區，可處理縣內每天20公噸廚餘，環保局委外由廠商執行。因園區旁農地飄出惡臭，被人發現有露天堆固體、液體廚餘肥4個大坑，懷疑廚餘未經處理就被倒進農地。

監委陳景峻、浦忠成及監察院調查專員傅學斌等人，今下午到環科園區聽取環保局簡報後現勘。因坑洞已遭覆土，環保局請來怪手當場開挖，空氣中瀰漫濃濃臭味，但沒有特殊發現。

陳景峻說，報載環科園區旁農地被非法傾倒上千噸廚餘，依環保局所說都有據實記錄進來多少廚餘、產出多少土壤改良劑，數量相符，若果真如此，「那地底下跑出來是什麼東西？」過程有無造假甚至放水？都需要釐清。

浦忠成、傅學斌也質疑，詹姓農民領用30多次、600多公噸液態、固態肥，數量如此多，都沒有巡查過使用方式嗎？且多次由廠商運送到農地，廠商明知液態有機肥不能露天儲存，應立即混水澆灌，卻放任農民錯誤使用，也未主動通報縣府處理。

接獲民眾檢舉而舉發的議員莊枝財到場向監委說明，上月中旬他前往勘查，發現農地被挖4個大坑，被倒入大量廚餘，水坑還漂浮著好多裝有廚餘的塑膠袋；事隔多時，現場仍然惡臭難當，惡臭程度比腐屍還臭！

環保局副局長饒慶龍說明，6月28日稽查發現詹姓農民未依規定使用土壤改良劑，立即勸導改善，土壤也採樣送驗，代操廠進出料、農民領用數量等都有登記，絕對沒有偷埋千噸廚餘一事。後續因為議會現勘，環保局主動將全案移送調查。

饒慶龍指出，已擬定要求委辦監督廠商提高不定時巡查頻率，針對領有機堆肥量較大的民眾，排定每月固定巡查，確保農民正確使用等精進作為。

代操廠商陳淑君喊冤，強調對所有進料廚餘都是處理過才供農民領用，說偷埋幾千噸對公司實在太冤枉，也說公司從農業起家，不會破壞大地，絕對沒有偷倒廚餘、官商勾結、圖利廠商情事。希望監委調查，還廠商和環保局清白。