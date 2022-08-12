為了保障12到17歲青少年接種權益，成人劑型BNT疫苗將優先提供青少年接種，衛生局表示，北市預約平台第25期起平台BNT疫苗，僅供12到17歲青少年預約接種。

衛生局表示，目前國內青少年追加劑僅核准接種成人劑型BNT疫苗，因為台灣已出現散發性BA.5本土個案，依國外研究資料顯示青少年完整接種疫苗可防範COVID-19感染引發的中重症及MIS-C，提醒還沒施打第1、2劑及追加劑的12到17歲青少年，於開學前盡速預約接種，以提升保護力。

衛生局指出，18歲以上成人疫苗有多種廠牌可選擇，除了BNT外，還有莫德納、Novavax可選擇，20歲以上成人還有高端疫苗可選擇，提醒符合接種的民眾盡速預約接種。

衛生局說明，未來預約平台BNT疫苗的開設，將依中央疫苗供應及庫存情形，滾動式調整開放其他對象預約接種，有意願接種成人劑型BNT的18歲以上市民，仍可於8月21日前至北市15家合約醫院預約接種。