民進黨桃園市長參選人林智堅因論文抄襲風波，今(12日)宣布退出桃園市長選舉，民進黨隨即宣布由立委鄭運鵬參選桃園市長。民進黨換人上陣後，桃園市長選戰要投誰？根據媒體即時民調，有55%的網友要投張善政；23%的網友則選擇要投鄭運鵬。

根據《ETtoday新聞雲》針對「綠營桃園選戰『堅下鵬上』，您覺得桃園選情將會如何轉變？」進行的即時民調，截至晚上7點，其中一個選項「綠營止血，桃園市長投鄭運鵬」，有72% (819票)的網友表示不同意；23% (261票)表示同意；5%(52票)則認為尚待觀察。

另外一個選項「藍營穩了，桃園市長投張善政」，有55% (631票)的網友表示同意；28% (318票)的網友表示不同意；17% (190票)認為尚待觀察。

最後一個選項「還無法決定要選誰」，有22% (202票)的網友表示同意；69%(636票)的網友表示不同意；10%(90票)表示放棄投票。