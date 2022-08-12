民進黨前桃園市長參選人林智堅因論文門爭議，今（12）日下午宣布退選，改由民進黨立委鄭運鵬接棒參選。而一份最新的民調指出，在台大學倫會8日認證林論文抄襲後，國民黨參選人張善政支持度為36.3%，林則跌到25.4%，林落後張高達10.9個百分點。對此，資深媒體人謝寒冰就表示，「中間選民是關鍵，但因為民進黨對學術倫理的踐踏實在太深，所以中間選民不會再回到民進黨這邊，民進黨這次在桃園傷很重」，引發討論。

根據《ETtoday新聞雲》今日報導指出，一份由桃園地方人士委託媒體所做民調，在台大學倫會8日公布論文審查結果，確認林智堅抄襲並撤其碩士學位後，國民黨參選人張善政支持度為36.3%，林則大幅下降到25.4%，民眾黨的賴香伶為11.6%，林落後張高達10.9個百分點。

謝寒冰今日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，林智堅垮掉之後，鄭運鵬當然能夠接受他一部份的票源，「但其他一部分票源，包括中間選民就會選擇去支持賴香伶，所以賴香伶可能會衝比較高，可能會超過12％、13％以上，甚至更高」，謝寒冰更接著說，民進黨自己人八成會歸隊，「對他們來說，林智堅的論文有抄襲，認了。可是鄭運鵬只有學士，沒有這個問題」。

謝寒冰直言，「民進黨的基本支持者，至少有八成以上會回歸支持鄭運鵬，但中間選民是關鍵，而民進黨在過去這段時間，對學術倫理的踐踏實在太深，所以中間選民就算不喜歡國民黨，也會寧願去投賴香伶，再也不會回到民進黨這邊，民進黨這次在桃園傷很重」，謝寒冰最後也說，「其實蔡英文他們認為不要『換堅』是有道理的，因為對他們來說，傷害其實已經造成，換了還是一樣會受傷，這個傷並沒有改變，更不可能直接承認錯誤」，而這個疙瘩會一直跟著民進黨走，因為民進黨還是在踐踏台灣的學術，在這種情況下，中間選民很難會回來。