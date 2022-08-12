中國證監會今回應多家中概股ADR從美國退市，指注意到有關情況，上市及退市都屬於資本市場常態，有關企業在美國上市以來嚴格遵守美國資本市場規則和監管要求，作出退市選擇是出於自身商業考慮。且有關企業在多地上市，在美上市的證券佔比少，退市計劃不影響企業繼續利用境內外資本市場融資發展。

中證監稱，會尊重企業根據自身實際情況、按照境外上市地規則作出的決定，將與境外有關監管機構保持溝通，共同維護企業和投資者合法權益。