前新竹市長林智堅的台大國發所碩士論文被認定是抄襲之作後，在各方壓力下，於今（12）日宣布退出桃園市長選戰。媒體人黃揚明懷疑，林智堅是「被」退選？只能照著其他人寫給他的劇本演出！

黃揚明提到，由於民進黨最具優勢的40歲以下年輕族群支持度，台北市的陳時中在多份民調都並未居於領先，且民意基金會最新民調20~24歲超過7成認為抄襲就該退選；另外，桃園地方已有一份內部民調顯示林智堅已落後張善政10％以上。若是林智堅繼續與台大糾纏，會讓整個民進黨其他縣市的選將都受傷。

黃揚明在臉書披露，林智堅昨天面對「換堅議題」還是堅定不退，但今天一早傳出神秘消息，有民進黨人士要到蔡英文官邸要求「換堅」。沒想到，不到10點，黨中央就召集選對會成員到官邸開臨時選對會。中午更有媒體獨家報導林智堅自行退選、由鄭運鵬接棒。

媒體人黃揚明。（資料照片）

至於林智堅在退選聲明中提及他只是個人努力不夠、寫作有瑕疵等等，像是傷兵一樣退出桃園選戰戰場，要轉戰另一個戰場捍衛自己的清白。黃揚明感嘆，或許林智堅言不由衷，但也只能照著其他人寫給他的劇本演出，又能如何呢？