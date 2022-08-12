憲法法庭昨天宣判農田水利會改制為公務機關合憲，當初提出該釋憲案的立法院國民黨團直言對宣判結果無法接受。黨團總召曾銘宗表示，憲法法庭判決完全與基層農民感受脫節，這還是人民能相信的司法？

曾銘宗指出，農田水利會是在法律授權範圍內享有自治權限的地方自治團體，不論財產與人事皆與政府無涉，一黨獨大的蔡政府強渡關山，將其收歸國有，面對掠奪農民財產、剝奪農民權益的不當立法，大法官卻視而不見，

曾銘宗質疑，憲法法庭以公法人財產非屬憲法保障的人民財產權、組織為公法人或國家機關，純是政策考量問題，與憲法無涉等理由，駁回國民黨團暫時處分聲請，判決與基層農民感受脫節。

曾銘宗說，2年前農田水利會修法改制為公務機關時，農委會表示改制可讓台灣灌溉服務更臻完善永續發展，但2年過去，農民面對的卻是效率變差的農田水利署，水閘沒人管、水路沒錢修，蔡政府當初的承諾只是笑話一場。

曾銘宗批評，民進黨政府執政6年來和基層農民漸行漸遠，農田水利會改官派決策，眼中只有選舉，搶錢、搶位子、搶資源，農民權益完全不在考量之中。