用藥安全基因檢測廠世基生醫（7595）上半年自有品牌診斷試劑、檢測服務與儀器代理等營收較去年同期成長27.7％，顯示拓展新客戶與新訂單策略正逐步顯現，惟代理的新冠快篩試劑去年同期需求強勁，墊高基期，加上認列逾1,100萬元的研發費用，營收年減7.45％，稅後虧損2,293萬元，每股虧損0.53元。

世基生醫表示，自主開發的安樂普利諾藥物基因診斷試劑(HLA-B*5801)已在6月初獲健保給付，抗血栓藥物保栓通(Plavix)基因檢測套組的LTDs服務也完成列冊登錄、正式展開推廣，挹注下半年業績表現。

此外，世基生醫儀器代理與GMP(QMS)廠代工服務也正與國際廠商持續洽談中，有機會再簽下新客戶與新訂單，增添營運動能。

世基生醫指出，強化營運利基，持續開發新的藥物基因檢測套組、加速推動醫院端的臨床試驗，並自建 LDTs 實驗室檢測服務，需要不斷投入相關的研究發展費用。今年上半年投入研發支出較去年同期大增1.4倍，營收占比近二成，期盼轉化成營收成長關鍵引擎。

世基生醫研發中心也投入開發全面性監控癌症的伴隨式診斷技術平台，結合公司檢測試劑開發能力及CDMO生產量能可望實現商業化，並拓展癌症篩檢應用，保有技術領先、創造產品高附加價值。