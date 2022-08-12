高調炫富，卻在10年內3度酒駕，今年6月撞死工人的29歲女子林筱路，日前遭士林地檢署依酒駕致死罪起訴，士林地院12日指出，考量被告先前生活經濟狀況，以及林將面對的刑期，認定她有能力、理由逃亡，裁定林女候審期間不得交保，應予繼續羈押。

士院審酌，林女多次酒駕肇禍，今年6月更在竹圍派出所對面酒駕撞上護欄，造成在內施工的方姓工人傷重身亡，根據證人證述、被害人死亡證明、酒精測定紀錄表、現場照片、監視器錄影畫面等物證，足認林女嫌疑重大。

林女之前更有不繳罰款，遭法院通緝之紀錄，本案本刑5年以上，考量趨吉避凶、逃避痛苦為人之本性，被告又僅投保強制險，面臨將來可能的高額民事求償，因林女過去曾在網路PO文炫富，應有不錯的經濟能力，非無逃匿出國可能。

士院開庭時，林女表示只準備「10到15萬」辦理交保，法官衡量羈押對被告之人身自由及防禦權所造成之不利益，又參酌她提出願意交保之金額，依照比例原則、公共利益、社會秩序之維護，認定本案有羈押必要，林女繼續羈押。