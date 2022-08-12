鑒於中共對台灣發出軍事威脅和兩岸政治愈趨緊張的勢態，德國工業界對中國的態度轉趨謹慎。德國聯邦工業協會主席魯斯沃姆（Siegfried Russwurm）認為，與中國「脫鉤」是沒有意義的，他呼籲企業重視潛在的風險，減少對單一國家的依賴。

《德國之聲》指出，在歷屆德國政府的鼓勵和資助下，德國企業在中國進行了巨大的投資。但是在俄羅斯入侵烏克蘭後，中國對台灣動武成為德國工業界的現實威脅。魯斯沃姆指出，俄羅斯入侵烏克蘭給德國上了一課：「面對專制國家必須為可能發生的極端情況做更多準備」。這位前德國西門子高管表示，不應該全盤質疑德國與中國的經濟關係，但也應該針對「極端場景」做更多準備。

多年來德國政府一直大力支持德企在華投資。梅克爾在任期間，更建立了德中政府間磋商機制。柏林墨卡托中國研究中心的巴爾馳（Bernhard Bartsch）指出，如今看來，德國的很多對華政策是「過於天真」的，中國與西方處於根本性的制度對抗，並將經濟實力作為達到政治目的的手段。

報導說，過去數年，美中關係緊張，德國和歐盟試圖置身局外。然而隨著中國日益高調以戰爭危脅台灣，歐洲國家不得不清晰地表明立場。「中國領導層正在改變台灣問題的現狀，逐步推移界限」，巴爾馳說：「這是中美兩個大國之間的矛盾，但德國和歐洲必須將其納入風險考量。」雖然軍事衝突並非即將發生，但美國已在認真醞釀應對，歐洲必須意識到可能的後果。因此為極端情況未雨綢繆，德國企業應為中國攻台做好應對預案，一旦戰事爆發，同中國的經貿往來很可能嘎然而止，對德國經濟至關重要的台灣晶片供應也可能中斷。

西門子能源（Siemens Energy）董事會主席布魯赫（Christian Bruch）警告，台海危機激化可能引發的與中國的「經濟戰」將帶來嚴重後果。他認為中國可能將原材料供應作為武器，使供應鏈癱瘓。

即便不考慮台海危機，中國業務也已經困難重重。德國聯邦工業協會主席魯斯沃姆指出，德國企業在中國面對「嚴重的不對等和不公平的競爭條件」；德國和歐洲企業在中國的營商環境愈發帶有政治負擔，駐華外籍員工的生活條件也明顯惡化。因嚴苛的防疫封控，不少德國企業管理人員今年以來離開了中國，「這些都不利於長期的前景。」